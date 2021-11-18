В Московском зоопарке енотов и енотовидную собаку Бубу откормили к зимней спячке. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

Сотрудники Московского зоопарка порадовали енотов и енотовидную собаку Бубу обильными приёмами пищи, подготовив животных к зимней спячке. Об этом рассказала кипер Экспериментального отдела мелких млекопитающих Марина Соболева.

"Рацион у нас довольно богатый. Почему? Потому что сейчас идёт осень. В течение летнего периода еноты предпочитают питаться растительной пищей, что же касается осени, то тут у нас идёт упор на белок", — сказала она на видео, опубликованном на странице зоопарка в "Инстаграме".

Отмечается, что благодаря правильной спячке животные стройнеют, так как тратят накопленные ресурсы. Спячка — неотъемлемый и очень важный процесс. Она фактически продлевает жизнь за счёт обновления клеток и ряда других моментов.

В рацион енотов входят перепелиные яйца, креветки, бананы, арбузы, инжир, финики, курага, мыши, а также немалый ассортимент орехов.