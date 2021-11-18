В Перми пять человек умерли, отравившись алкоголем. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, жертвами трагедии стали мужчина 1963 года рождения, его супруга 1962 года рождения и их дочь 1982 года рождения. Кроме того, этим же алкоголем отравились насмерть и их соседи — женщина и её сожитель.

"После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям, мужчине и женщине, которые после употребления алкоголя также скончались", — уточняется в релизе ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли для дальнейшего исследования и проведения экспертиз предметы. Правоохранители допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается.