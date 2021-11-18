В Перми пять человек умерли, отравившись алкоголем
Как уточнили в СК, жертвами стали мужчина и женщина, а также их взрослая дочь и соседи. При этом отец семейства скончался до приезда медиков.
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В Перми пять человек умерли, отравившись алкоголем. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
По данным следствия, жертвами трагедии стали мужчина 1963 года рождения, его супруга 1962 года рождения и их дочь 1982 года рождения. Кроме того, этим же алкоголем отравились насмерть и их соседи — женщина и её сожитель.
"После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям, мужчине и женщине, которые после употребления алкоголя также скончались", — уточняется в релизе ведомства.
Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли для дальнейшего исследования и проведения экспертиз предметы. Правоохранители допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани в ночь с 15 на 16 ноября компания парней и девушек из 18 человек арендовала коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. По данным СКР, большинство из присутствовавших выпило спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовало себя плохо и обратилось в больницу. Как выяснилось, кто-то из ребят перепутал бутыль с алкоголем с незамерзайкой и поставил на общий стол. Пострадавшие не заметили ничего подозрительного и выпили ядовитую жидкость. 18 ноября стало известно, что число отравившихся метанолом на вечеринке увеличилось до 15. По данным регионального Минздрава, три девушки после случившегося находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
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