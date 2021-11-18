Арестованного за нападение на журналиста экс-главу фан-клуба "Спартака" выпустили под залог
После матча "Спартака" с "Лестером" в Лиге Европы он ударил сотрудника РБК Александра Щёголева.
Скриншот из видео © Telegram/Щегол
Суд изменил бывшему главе фан-клуба московского "Спартака" Валентину Коршунову меру пресечения с ареста на залог. Об этом передаёт Sport24.
Сообщается, что Коршунова выпустили на свободу за миллион рублей.
В конце октября Тушинский районный суд города Москвы арестовал бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" на два месяца. Срок его заключения под стражей в ходе предварительного расследования истекал 21 декабря.
Коршунову предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В октябре он напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования за нападение на журналиста на территории стадиона "Спартака".
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