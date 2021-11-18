Арестованного за нападение на журналиста экс-главу фан-клуба "Спартака" выпустили под залог

Суд изменил бывшему главе фан-клуба московского "Спартака" Валентину Коршунову меру пресечения с ареста на залог. Об этом передаёт Sport24.

Сообщается, что Коршунова выпустили на свободу за миллион рублей.

В конце октября Тушинский районный суд города Москвы арестовал бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" на два месяца. Срок его заключения под стражей в ходе предварительного расследования истекал 21 декабря.

Коршунову предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В октябре он напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.