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Арестованного за нападение на журналиста экс-главу фан-клуба "Спартака" выпустили под залог

После матча "Спартака" с "Лестером" в Лиге Европы он ударил сотрудника РБК Александра Щёголева.

18 ноября, 09:14
<p>Скриншот из видео © Telegram/<a href="https://t.me/shchegol" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Щегол</a></p>

Скриншот из видео © Telegram/Щегол

Суд изменил бывшему главе фан-клуба московского "Спартака" Валентину Коршунову меру пресечения с ареста на залог. Об этом передаёт Sport24.

Сообщается, что Коршунова выпустили на свободу за миллион рублей.

В конце октября Тушинский районный суд города Москвы арестовал бывшего лидера фанатского объединения красно-белых "Фратрия" на два месяца. Срок его заключения под стражей в ходе предварительного расследования истекал 21 декабря.

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Коршунову предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В октябре он напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" в Лиге Европы (3:4) возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования за нападение на журналиста на территории стадиона "Спартака".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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