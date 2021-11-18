"Ведут себя одинаково": Психолог объяснил ответы Карпина на вопросы о Дзюбе страхом рассказать правду
Фото © РФС
После первого вызова в сборную со времён Евро-2020 нападающий признался, что пока далёк от оптимальной формы.
Доктор медицинских наук, психолог Вадим Гущин считает, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин боится рассказать правду, отвечая на вопросы журналистов об Артёме Дзюбе. Об этом сообщает "Чемпионат".
По словам психолога, Карпин постоянно уходит от прямых ответов, поскольку не хочет нести ответственность за отсутствие Дзюбы в сборной.
"Он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмёт Дзюбу. Артём тоже хитрый. Они ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это детский сад", — заявил Гущин.
В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор Карпин его не вызывал в сборную.
Наши футболисты заняли второе место в отборочной группе и не смогли получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Весной 2022 года команда Карпина сыграет в стыковых матчах за право поехать в Катар, где пройдёт первенство.