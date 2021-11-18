Вратаря "Вашингтона" Самсонова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Он отразил 34 броска соперников из 34 и второй раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Фото © ХК "Вашингтон Кэпиталз"
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил клуб "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Обе шайбы столичный клуб забросил в концовке встречи. Дубль оформил американский нападающий Гарнет Хэтэуэй.
Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 34 броска соперников из 34 и второй раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам всего игрового дня он был признан второй звездой.
Лучшим хоккеистом дня стал форвард "Колорадо Эвеланш" Назем Кадри. В победном матче с "Ванкувер Кэнакс" (4:2) он забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнёрам.
Добавим, что российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в сезоне не смог набрать очки в двух матчах подряд. При этом его безголевая серия достигла трёх встреч.
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