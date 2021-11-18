Экс-футболист "Крыльев Советов" Ковба умер на 43-м году жизни

Бывший футболист "Химок" и самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер на 43-м году жизни. Об этом в "Инстаграме" сообщила его жена Надежда.

"Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить", — написала Надежда Ковба.