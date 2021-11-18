Экс-футболист "Крыльев Советов" Ковба умер на 43-м году жизни
До этого он находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса.
Бывший футболист "Химок" и самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер на 43-м году жизни. Об этом в "Инстаграме" сообщила его жена Надежда.
"Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить", — написала Надежда Ковба.
Неделю назад стало известно, что Ковба находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса. Добавим, что за "Крылья Советов" футболист провёл 260 матчей, в которых забил восемь мячей. Помимо клуба с берегов Волги он выступал за подмосковные "Химки".
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