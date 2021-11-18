Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" Александр Тарханов заявил, что умерший от коронавируса Денис Ковба запомнился очень ответственным футболистом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В четверг "Крылья Советов" сообщили, что Ковба умер в возрасте 42 лет. Неделю назад его бывшая жена рассказала, что футболист находится в тяжёлом состоянии в реанимации из-за ковида.

"Для меня это трагедия. Я очень хорошо знал Дениса, много лет с ним работал. Такой молодой парень, всего 42 года. Мои соболезнования его семье. Денис запомнился трудолюбивым, очень ответственным игроком. Очень жаль, что так случилось", — сказал Тарханов.