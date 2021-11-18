Депутат бундестага Эрнст назвал реалистичными угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашеноко перекрыть поставки газа в Европу можно считать вполне реалистичными. Такое мнение выразил депутат немецкого парламента Клаус Эрнст.

По словам политика, чтобы избежать неблагоприятного для европейских стран варианта развития событий, нужно как можно скорее запустить газопровод "Северный поток – 2".

"В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода "Ямал", который проходит через Белоруссию. Мы сможем отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода", — заявил Эрнст в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена сокращать прокачку газа через Белоруссию. К слову, сам глава государства Владимир Путин также выразил надежду на то, что до такого не дойдёт и что высказывание Лукашенко про остановку газа было сказано "в сердцах".