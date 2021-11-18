Подозреваемого в педофилии приморского депутата от КПРФ Самсонова увезли на скорой из суда

Подозреваемому в педофилии депутату от КПРФ Самсонову вызвали скорую в зал суда. Видео © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Подозреваемого в педофилии депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова увезли на скорой из зала суда, где ему должны были избрать меру пресечения.

"Адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали скорую, но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно. Даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство", — рассказала журналистам депутат заксобрания Наталья Кочугова.

По данным адвоката, вчера у Самсонова было давление 100 на 190. Как рассказал Лайфу второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, суд пока не вынес никакого решения.

"Судья ещё не принял решение, [будут] продлевать заседание или переносить на завтра. У него (Самсонова. — Прим. Лайфа) уже вчера был гипертонический криз. Видимо, и сейчас опять давление поднялось. Он вышел сам, ему помогали, конечно", — сообщил Ляшенко.