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Председателя Союза десантников Урала Тетерина задержали по делу о взятке

Как сообщают СМИ, главу организации уже везут в суд для избрания меры пресечения. Предположительно, происходящее может быть связано с компанией ООО "Шабровский карьер".

18 ноября, 08:55

Евгений Тетерин. Фото © youtube.com / УИУ РАНХиГС Official

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

"Тетерину вменяют статью 291 часть 1 УК РФ — "Посредничество во взяточничестве". Пока другие детали не известны. Сейчас подозреваемого везут в суд для избрания меры пресечения", — рассказал собеседник агентства.

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Предположительно, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО "Шабровский карьер", к которой имеет отношение Тетерин.

Ранее Лайф рассказывал, что арестован и.о. главы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Чиновник стал фигурантом дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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