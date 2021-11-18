Председателя Союза десантников Урала Тетерина задержали по делу о взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

"Тетерину вменяют статью 291 часть 1 УК РФ — "Посредничество во взяточничестве". Пока другие детали не известны. Сейчас подозреваемого везут в суд для избрания меры пресечения", — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО "Шабровский карьер", к которой имеет отношение Тетерин.