"Убьёт человека и скажет, что перепутал?": Охотник Клименко рассказал, мог ли депутат Рашкин принять лося за кабана
Перепутать животных очень сложно, признался собеседник. Охотники точно видят, во что стреляют.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Пойманный в конце октября с тушей лося в багажнике депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что из-за удалённости и плохой видимости принял животное за кабана. Профессиональный охотник Иван Клименко в беседе с Лайфом усомнился в правдивости этой версии.
"Перепутать кабана с лосем ну очень сложно — они сильно разные. Лось — он очень высокий, кабан — он более низкий. Они разные. На мой взгляд, это говорит либо о сильном непрофессионализме, либо о лукавстве. Я, честно говоря, склонен ко второму варианту", — объяснил Клименко.
По словам охотника, определить животное перед выстрелом не составляет особого труда. Однако если депутат может спутать лося и кабана, то существует опасность попасть и в человека.
"Очень сложно перепутать. Я как охотник точно вижу, во что стреляю. А вдруг это человек? Это можно перепутать кабана с лосем, а потом он убьёт человека и скажет, что перепутал? Надо же убедиться. Я же не стреляю условно по кусочку, я вижу целиком", — указал специалист.
Лайф рассказывал, что Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По той версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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