Пойманный в конце октября с тушей лося в багажнике депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что из-за удалённости и плохой видимости принял животное за кабана. Профессиональный охотник Иван Клименко в беседе с Лайфом усомнился в правдивости этой версии.

"Перепутать кабана с лосем ну очень сложно — они сильно разные. Лось — он очень высокий, кабан — он более низкий. Они разные. На мой взгляд, это говорит либо о сильном непрофессионализме, либо о лукавстве. Я, честно говоря, склонен ко второму варианту", — объяснил Клименко.

По словам охотника, определить животное перед выстрелом не составляет особого труда. Однако если депутат может спутать лося и кабана, то существует опасность попасть и в человека.