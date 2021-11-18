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В Москве подросло число суточных заражений коронавирусом

За последние сутки в городе заболело 4062 человека, а днём ранее этот показатель был на тысячу меньше.

18 ноября, 08:35

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве выявили 4062 случая заболеваемости коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Днём ранее эта цифра была меньше — новых 2966 случаев ковида. Общее число заражений с начала пандемии в столице составило 1 908 585.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве составило 94. Всего за время пандемии в городе умерло от инфекции и её последствий 33 067 человек. Это 1,73% от всех заразившихся.

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Ранее Лайф сообщал, что Попова заявила о снижении в России заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ. Максимальный процент фиксируется в Москве, где заражаемость коронавирусом упала на 23 процентных пункта, добавила главный государственный санитарный врач.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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