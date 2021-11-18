В Москве подросло число суточных заражений коронавирусом

В Москве выявили 4062 случая заболеваемости коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Днём ранее эта цифра была меньше — новых 2966 случаев ковида. Общее число заражений с начала пандемии в столице составило 1 908 585.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве составило 94. Всего за время пандемии в городе умерло от инфекции и её последствий 33 067 человек. Это 1,73% от всех заразившихся.