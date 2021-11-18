В России выявили 37 374 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 37 374 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В частности, в Москве за сутки выявили 4062 случая, в Санкт-Петербурге — 2645, в Самарской области — 1781, в Подмосковье — 1407, в Республике Крым — 878, в Краснодарском крае — 819, в Нижегородской области — 781. Общее число заражений с начала пандемии в России достигло 9 219 912.