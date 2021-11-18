НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили 37 374 случая заражения коронавирусом за сутки

Больше всего заболевших приходится на Москву, Санкт-Петербург, Самарскую область, Подмосковье, Крым, Кубань и Нижегородскую область.

18 ноября, 08:27

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России выявили 37 374 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В частности, в Москве за сутки выявили 4062 случая, в Санкт-Петербурге — 2645, в Самарской области — 1781, в Подмосковье — 1407, в Республике Крым — 878, в Краснодарском крае — 819, в Нижегородской области — 781. Общее число заражений с начала пандемии в России достигло 9 219 912.

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки составило 36 414 человек. Это новый максимум за пандемию.

"Хочу спать спокойно": Как врач, торговавший поддельными сертификатами, бросил этот бизнес и сам привился

"Хочу спать спокойно": Как врач, торговавший поддельными сертификатами, бросил этот бизнес и сам привился

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о высоком риске для курильщиков получить ковид в тяжёлой форме. Также в их случае повышается риск заражения коронавирусом, поскольку лёгкие и без того поражены.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1