"Хочу спать спокойно": Как врач, торговавший поддельными сертификатами, бросил этот бизнес и сам привился Один из бывших медиков, знающий систему торговли фальшивыми сертификатами, — о нюансах теневого бизнеса, ценах и последствиях для покупателей. 17 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В России, как и в большинстве стран мира, бушует пандемия. Остановить её может вакцинация и система QR-кодов, которая одновременно является контрольной и дисциплинарной мерой. Подобные коды уже требуют в ресторанах, на концертах и в спортзалах Москвы и некоторых других регионов.

А в Госдуму недавно внесены поправки к закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", где уточняются принципы введения QR-кодов в стране. В случае их принятия купить билеты на самолёт или поезд можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесённом коронавирусе. Предъявлять документы нужно будет уже на этапе покупки билетов.

Для несознательных людей и антиваксеров введение QR-кодов стало неприятным сюрпризом. Они ищут способы, как их получить, не делая прививку. А если есть запрос и деньги, то обязательно появится предложение. Теневой сегмент Интернета уже запестрел объявлениями о продаже QR-кодов. В одном случае это чистая подделка, в другом — проводится фиктивная вакцинация, вносятся все данные в госреестры, поэтому такой QR-код даже у больного коронавирусом человека является легальным. К сожалению, непосредственными участниками этой схемы являются недобросовестные медики.

Лайф связался с бывшим врачом, который знает этот теневой бизнес изнутри.

Артём — медик с большим стажем, кандидат медицинских наук. До недавнего времени он работал в одной из региональных клиник, но теперь подался в семейный бизнес, не связанный с медициной.

Так выглядят бланки сертификатов, которые могут стать фальшивками. Фото © LIFE

Артём боится ковида: перевёз семью на дачу, избегает толп, носит маску. Он сам, жена, его и её родители — все привиты вакциной "Спутник V". Поначалу Артём тоже скептически относился к вакцинации, но затем с головой погрузился в тему, изучил научные статьи и поменял мнение. Он рассказал, как в клинике родился теневой бизнес на вакцинации и кто был покупателем подделок.

— Летом, когда власти объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий жителей, одному нашему коллеге позвонил близкий друг, который ни в какую не хотел вакцинироваться. Врач уговаривал, приводил аргументы. Тогда его друг сказал: "Или у вас куплю, или в Интернете". — Коллега сдался, помог оформить сертификат. Вскоре этот друг стал отправлять в клинику по рекомендации свою родню, приятелей, знакомых. Все хотели сертификат, — рассказал Артём.

По его словам, в клиниках обычно есть два кабинета с врачами и медсёстрами — дежурными по вакцинации. Они работают по графику два через два. Обычное дело, когда первый компонент "Спутника" делает один медик, а второй — уже другой. Таким образом, в курсе продажи фальшивок должны быть все дежурные бригады.

Покупатель подделки больницу не посещает. Его имя просто передают врачам, а те проводят его якобы вакцинирование по ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) и заносят данные на "Госуслуги", ампулы с вакциной тут же уничтожаются как использованные по назначению. В долю обязательно берут администратора — человека, который сидит в клиниках на ресепшене, регистрирует пришедших пациентов и при желании может подделать записи в журнале посещений. Если нужен бумажный сертификат, то его передают курьером.

Задержания медиков и посредников регулярно происходят в разных регионах. Например, в начале ноября силовики проверили курганскую больницу № 2 и выяснили, что медики там лишь имитировали вакцинацию, а ампулы со "Спутником лайт" утилизировали. Сотрудницу медучреждения и двоих посредников задержали. Как заявили Лайфу в МВД России, на данный момент уже возбуждено 14 подобных уголовных дел, установлено 26 причастных лиц, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.

По словам бывшего медика, ситуация с контролем стала меняться, что осложнило теневой бизнес. В каждой клинике, где делают вакцинацию, кругом установлены видеокамеры, в некоторых клиниках дополнительно дежурят представители районного МФЦ, которые, по идее, должны выявлять коррупцию и сообщать о ней. Ведётся строгий учёт бланков сертификатов.

— Это осложнило процесс, но не так критично. Камеры наблюдения можно обмануть. Вообще не является проблемой учёт бланков. Их легко списать: например, что-то пролили и они испортились. Или, например, гражданин, сделавший вакцинацию, потерял документ и попросил новый. А представителя МФЦ тоже можно завербовать, — делится нюансами Артём.

Что касается денег, то каждый участник схемы получает свою чёткую долю.

— Врач, который проводит фальшивки по базам и уничтожает ампулы, получает две-три тысячи рублей с каждого покупателя. Администраторы — тысячу. Основные деньги — около 10 тысяч — получает посредник, который привёл клиентов. К слову, медики, имеющие учёную степень или высокие доходы, стараются не связываться с продажей поддельных сертификатов на сторону и занимаются этим лишь по просьбе близких друзей или проверенных знакомых. Просто деньги не очень большие, а риски высокие. Можно вылететь из профессии навсегда, попасть в уголовное дело и надолго сесть в тюрьму.

Масштабы оценить сложно. Артём полагает, что только в его бывшей клинике ежедневно могут продавать от пяти до десяти сертификатов.

Артём говорит, что многие врачи пересмотрели своё отношение к торговле сертификатами из-за рисков и осознания того, что вакцинация необходима.

— Я этим не занимаюсь, потому что хочу спать спокойно. Государство сейчас принимает правильные меры, я полностью поддерживаю их. Позицию антиваксеров я теперь категорически не разделяю. Для всех нас, честно говоря, было сюрпризом, как наши специалисты так быстро и профессионально сделали отличную вакцину "Спутник", — резюмирует Артём.

Ситуация, когда врачи, которые по своей профессиональной сути должны спасать и лечить людей, но занимаются теневым бизнесом, способствующим распространению заразы, выглядит абсурдной. Не существует никаких причин и обстоятельств, которые могли бы заставить медика проводить фиктивную вакцинацию в разгар пандемии. Это не только нарушение профессиональной этики, клятвы Гиппократа, но и настоящая преступная деятельность. Оправданной выглядит позиция главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, призвавшего привлекать к уголовной ответственности врачей-антиваксеров и тех, кто торгует поддельными сертификатами.

Клиентам таких врачей-коррупционеров не стоит расслабляться. Рано или поздно информация о поддельной вакцине всплывёт. Попавшийся с поличным медик тут же сдаст всех клиентов с их данными. А это уже может закончиться для них реальным уголовным делом.

Если антиваксер попадётся с поддельным сертификатом, он может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 327 УК "Использование заведомо ложных документов". Возможное наказание — до двух лет лишения свободы. Торговцам подделками грозит уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество". Срок — до двух лет лишения свободы.

Если же больной коронавирусом человек купил поддельный сертификат и заразил других, то ему грозит уголовное дело по новой редакции статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если же другой человек после заражения умер, то ответственность ужесточается. За смерть одного человека грозит наказание до пяти лет лишения свободы. За двух скончавшихся от коронавируса и более — до семи лет.

Авторы Пётр Егоров