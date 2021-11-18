В России от ковида за сутки умер 1251 человек, это максимум с начала пандемии

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса: за сутки скончался 1251 пациент. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 17 ноября, когда за 24 часа умерло 1247 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,82%, окончательную определят лишь по завершении эпидемии.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 37 374 новых случая заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (36 414). Как отмечается, у 7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 9 219 912 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 7 919 250 пациентов, умерло 260 335 человек.