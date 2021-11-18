Почта Деда Мороза заработала в 39 парках столицы, сообщается на сайте мэра Москвы. Отправить письма горожане могут до 21 января включительно.

"Ежегодная акция "Почта Деда Мороза" полюбилась многим москвичам. В этом году мы постарались охватить ещё больше парков, чтобы у всех желающих была возможность быстро и легко отправить письмо зимнему волшебнику", — рассказала пресс-служба Мосгорпарка.

53 специальных почтовых ящика установлены в наиболее удобных для гуляющих местах. Фиолетовые ящики со снеговиками расположены у главных входов, на центральных аллеях, возле павильонов и зданий администраций парков. Кроме того, на них есть надпись "Московская усадьба Деда Мороза".

На конверте необходимо указать своё имя и обратный адрес с почтовым индексом, а также имя получателя — Дед Мороз. В послании можно не только рассказать о своих желаниях и планах, но и поделиться рисунком или новогодней открыткой с поздравлением или стихами.

"Сотрудники зон отдыха будут ежедневно следить за тем, чтобы ящики для новогодних писем не переполнялись, а снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все послания в Московскую усадьбу Деда Мороза", — подчеркнули на сайте мэра Москвы.

На письма с указанным обратным адресом Дед Мороз даст ответ не позднее конца зимы.