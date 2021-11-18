"Не верю в это": Мостовой прокомментировал слухи о просьбе Зобнина снизить ему зарплату
Ранее стало известно, что полузащитник попросил уменьшить его оклад, мотивировав это тем, что получает слишком много.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с РИА "Новости" заявил, что не верит в просьбу полузащитника "Спартака" Романа Зобнина снизить ему зарплату.
"Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату. Бывает, что руководство клуба просит футболиста уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем", — заявил Мостовой.
Ранее стало известно, что футболист Роман Зобнин попросил руководство "Спартака" снизить ему зарплату, так как считает, что получает слишком много.
Футбол. Интересное по теме
Арестованного за нападение на журналиста экс-главу фан-клуба "Спартака" выпустили под залог
сегодня в 09:14
"Трагедия": Тренер Тарханов рассказал, каким ему запомнился умерший от коронавируса футболист Ковба
сегодня в 08:51
"Ведут себя одинаково": Психолог объяснил ответы Карпина на вопросы о Дзюбе страхом рассказать правду
сегодня в 08:35
Комментариев: 0