Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с РИА "Новости" заявил, что не верит в просьбу полузащитника "Спартака" Романа Зобнина снизить ему зарплату.

"Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату. Бывает, что руководство клуба просит футболиста уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем", — заявил Мостовой.