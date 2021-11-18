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В центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта"

Речь идёт про препараты "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби". При этом эксперты больше склоняются ко второй.

18 ноября, 09:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил о разработке двух вакцин для профилактики коронавируса на основе штамма "дельта". Об этом передаёт ТАСС.

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"В разработке — две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби" на основе дельта-штамма коронавируса", — говорится в сообщении.

По словам члена-корреспондента РАН, эксперты больше склоняются ко второй версии, а пока ожидают решения регуляторной системы, каким образом будет проходить регистрация. Ишмухаметов не исключил, что препарат могут выпустить в качестве нового продукта. Он указал, что это определит подходы, экономику и сроки, что существенно в данной ситуации.

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"Самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном "альфа", — заключил эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что в России ещё две вакцины от ковида проходят доклинические исследования. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, они были созданы на разных платформах, но принцип их действия примерно одинаков.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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