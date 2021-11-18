В центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта"

Директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил о разработке двух вакцин для профилактики коронавируса на основе штамма "дельта". Об этом передаёт ТАСС.

"В разработке — две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби" на основе дельта-штамма коронавируса", — говорится в сообщении.

По словам члена-корреспондента РАН, эксперты больше склоняются ко второй версии, а пока ожидают решения регуляторной системы, каким образом будет проходить регистрация. Ишмухаметов не исключил, что препарат могут выпустить в качестве нового продукта. Он указал, что это определит подходы, экономику и сроки, что существенно в данной ситуации.

"Самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном "альфа", — заключил эксперт.