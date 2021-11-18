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Почта России показала первый полёт своего беспилотного вертолёта

SH-350 способен перевозить до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч.

18 ноября, 09:41

Кадр из видео © YouTube / Почта России

Почта России совместно с компанией "Аэромакс" успешно испытала доставку груза с помощью беспилотного воздушного судна вертолётного типа SH-350. Испытания проходили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила Лайфу пресс-служба компании.

Вертолёт совершил несколько полётов по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард с массогабаритным макетом груза. Общая протяжённость пути из одного населённого пункта в другой составила 53 километра.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, главной задачей является создание комфортных условий для жизни северян даже в самых отдалённых посёлках.

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"Наши жители в любом уголке Ямала должны вовремя получать посылки и письма. Поэтому беспилотные технологии, которые мы сегодня протестировали, для округа перспективны", — сказал глава региона.

Заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев одним из способов ускориться в логистике назвал развитие беспилотных технологий. На текущем этапе организация развивает такой вид доставки в первую очередь для жителей удалённых и труднодоступных районов.

Отмечается, что до конца 2024 года Почта России планирует запустить беспилотную доставку по десяти маршрутам на Ямале.

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Тяжёлый беспилотный вертолёт "Аэромакс" SH-350 имеет максимальный взлётный вес в 350 килограммов, а продолжительность его полёта — до пяти часов. Ключевым преимуществом SH-350 является увеличенная полезная нагрузка, позволяющая перевозить до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда беспилотные грузовики запустят по трассе М-11. Экспериментальный запуск будет первым шагом к масштабному коммерческому использованию данного вида транспорта на магистрали между Москвой и Петербургом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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