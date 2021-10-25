Спасти каждого: Что сделать, чтобы донорство в России стало хорошим делом Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает российским властям создать международный фонд по трансплантации. Это, по его мнению, может спасти жизни тысяч людей. 25 октября, 09:15 Фото © Shutterstock

В очереди на пересадку органов по состоянию на 2020 год в России стоит более 9500 человек. При этом за год проводится только около 2500 трансплантаций. Как показывает печальный опыт, нуждающиеся в органах просто не доживают до пересадки.

Во многом причиной этому является достаточно жёсткое российское законодательство в сфере трансплантации. С одной стороны, оно предотвращает криминальные мотивы и образование чёрного рынка по продаже органов, но с другой — не даёт возможности больным людям получить шанс на жизнь. Так, по закону донором может быть только человек, который находится в прямой генетической связи. Получается, что, например, родители не смогут пожертвовать почку или часть печени тяжелобольному приёмному ребёнку или муж не может стать донором для своей супруги, с которой прожил много лет, но кровного родства у них, понятно, нет.

Проект "20 идей для развития России" предлагает исправить сложившуюся сложную ситуацию, внеся поправки в законодательство. Во-первых, по мнению автора проекта Дмитрия Давыдова, необходимо дать возможность стать живым донором людям, которые состоят в браке не менее года. Во-вторых, разрешить отдавать органы людям, которые хоть и не состоят в официальных супружеских отношениях, но имеют общего ребёнка. И, в-третьих, позволить быть донорами родителям и их приёмным детям.

Ещё одним шагом, по мнению автора проекта, может стать создание специального донорского фонда при участии и поддержке государства. Успешным примером подобной кооперации, как считает Дмитрий Давыдов, является фонд Eurotransplant. Это такая некоммерческая организация, которая действует как посредник в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В фонд входит восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Главный принцип — презумпция согласия. Это значит, что если, например, человек погиб в автокатастрофе и до этого он не заявил, что его органы не должны пересаживаться кому-то другому, то их можно изъять. Так, умерший в Австрии может дать жизнь умирающему в Словении.

По мнению автора проекта, подобный опыт может прижиться и в России, и такую организацию можно создать при изменении правил и участии в этом деле государства.

Дмитрий Давыдов надеется, что власти обратят внимание на его инициативы и поддержат их на законодательном уровне.

Авторы Алексей Соков