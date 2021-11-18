Песков назвал неблагодарным делом гадать о сроках запуска "Северного потока – 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию Reuters о том, что запуск "Северного потока – 2" могут отложить до марта 2022 года. По словам представителя Кремля, технологически всё уже готово к поставкам топлива. Далее всё зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией газопровода, которую ранее приостановил немецкий регулятор.

"Сейчас гадать по срокам — дело неблагодарное, и мы не хотели бы это делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические формальности, юридические, чтобы эта процедура сертификации состоялась, и дальше надо ждать, когда произойдёт", — отметил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке".