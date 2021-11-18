Около 300 беженцев намерены покинуть стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Видео © Telegram/SHOT

Около 300 беженцев намерены покинуть стихийный палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя видео с места событий.

На кадрах видно, что группа людей, среди которых и дети, собрав свои вещи и палатки, отошла от лагеря на некоторое расстояние. Они хотят попасть в транспортно-логистический центр "Брузги", который находится примерно в полутора километрах от границы. Как сообщает ТАСС, сопроводить туда беженцев должны пограничники.

В стихийном лагере продолжает оставаться несколько сотен иностранцев, в том числе и несовершеннолетних. Они жгут костры и выстраиваются в очереди для получения гуманитарной помощи. При этом примерно в 30–50 метрах на противоположной стороне находятся польские силовики, бронеавтомобиль и водомёт.