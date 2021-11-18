Около 300 беженцев намерены покинуть стихийный лагерь на белорусско-польской границе
Мигранты собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря. Предполагается, что они проследуют к логистическому центру.
Скриншот © Telegram/SHOT
Около 300 беженцев намерены покинуть стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Видео © Telegram/SHOT
Около 300 беженцев намерены покинуть стихийный палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя видео с места событий.
На кадрах видно, что группа людей, среди которых и дети, собрав свои вещи и палатки, отошла от лагеря на некоторое расстояние. Они хотят попасть в транспортно-логистический центр "Брузги", который находится примерно в полутора километрах от границы. Как сообщает ТАСС, сопроводить туда беженцев должны пограничники.
В стихийном лагере продолжает оставаться несколько сотен иностранцев, в том числе и несовершеннолетних. Они жгут костры и выстраиваются в очереди для получения гуманитарной помощи. При этом примерно в 30–50 метрах на противоположной стороне находятся польские силовики, бронеавтомобиль и водомёт.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
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Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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