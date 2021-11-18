Пропавшего в Калининградской области 15-летнего школьника нашли убитым

В Калининградской области на пустыре нашли тело 15-летнего мальчика, который пропал 16 ноября. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Как уточняется, подросток из города Озёрска вышел позавчера вечером из дома и исчез. Как уточняет портал "Новый Калининград" со ссылкой на источник, школьник был свидетелем по уголовному делу.

По предварительной информации, юношу ударили ножом в грудь, после чего задушили.

Правоохранители уже установили личность вероятного причастного к совершению убийства. В расправе подозревается 17-летний местный житель. Он был ранее судим за кражи, грабёж и разбой, на свободу вышел летом этого года.

"По предварительным данным, вечером 16 ноября 2021 года между подростками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом нанёс не менее одного удара в грудь несовершеннолетнему, а затем затянул на его шее штаны. Юноша умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза", — говорится в релизе ведомства.

В настоящий момент правоохранители работают с подозреваемым. В ходе допроса 17-летний парень рассказал следователю, что причиной ссоры стало то, что погибший изобличил его в кражах, которые они якобы совершили вместе.