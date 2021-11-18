"Играл на пределе возможностей": Гаджиев выразил соболезнования семье умершего экс-футболиста "Крыльев" Ковбы
Ранее стало известно, что бывший игрок самарской команды ушёл из жизни в возрасте 42 лет из-за коронавируса.
Фото © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ
Футбольный тренер Гаджи Гаджиев в беседе с РИА "Новости" выразил соболезнования семье экс-игрока "Крыльев Советов" Дениса Ковбы, который умер на 43-м году жизни из-за коронавируса.
"Это печальная новость. Мои соболезнования его семье. О Денисе могу сказать только хорошее: он всегда был профессионалом, пользовался уважением в коллективе и играл на пределе своих возможностей. В трудную минуту на него всегда можно было положиться. У нас был очень сильный коллектив в Самаре, когда я там работал, и Денис всегда относится к делу профессионально", — сказал Гаджиев.
Он также заметил, что Самара является футбольным городом, а ушедшего из жизни Ковбу будут долго помнить местные жители и болельщики.
Ранее Лайф сообщал, что бывший футболист "Химок" и самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер на 43-м году жизни. Неделю назад стало известно, что игрок находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса.
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