"Это печальная новость. Мои соболезнования его семье. О Денисе могу сказать только хорошее: он всегда был профессионалом, пользовался уважением в коллективе и играл на пределе своих возможностей. В трудную минуту на него всегда можно было положиться. У нас был очень сильный коллектив в Самаре, когда я там работал, и Денис всегда относится к делу профессионально", — сказал Гаджиев.