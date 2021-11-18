Главную новогоднюю ёлку страны срубят в Подмосковье 14 декабря

Главную новогоднюю ёлку России срубят в Подмосковье 14 декабря 2021 года, после чего доставят в столицу для установки на Соборной площади. Об этом сообщает управление пресс-службы губернатора и Правительства Московской области, передаёт агентство "Москва".

Отмечается, что, согласно требованиям, ель должна быть не менее 25 метров высотой и не может быть старше 120 лет. В этом году площадь Московского Кремля украсит ель, найденная в городском округе Щёлково. Её возраст — 90 лет, высота — около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.