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Пресс-секретарь Кремля раскритиковал "истеричные" публикации о гибридных войнах России

Зарубежным коллегам стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, считает Дмитрий Песков.

18 ноября, 09:57

Фото © Pexels

Москва не ведёт никаких гибридных войн. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние публикации в европейских СМИ. Зарубежным коллегам стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, считает он.

"Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", — сказал представитель Кремля, добавив, что в европейской прессе в последнее время появилось много истеричных публикаций на этот счёт.

"Восхитительная чушь": Захарова отреагировала на статью La Repubblica о "гибридной войне" России

"Восхитительная чушь": Захарова отреагировала на статью La Repubblica о "гибридной войне" России

Напомним, что ранее в российском МИД отреагировали на скандальную статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованную главным редактором итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари. Мария Захарова посоветовала главреду газеты перестать заискивать перед политиками-русофобами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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