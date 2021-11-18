Пресс-секретарь Кремля раскритиковал "истеричные" публикации о гибридных войнах России
Зарубежным коллегам стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, считает Дмитрий Песков.
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Москва не ведёт никаких гибридных войн. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние публикации в европейских СМИ. Зарубежным коллегам стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, считает он.
"Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", — сказал представитель Кремля, добавив, что в европейской прессе в последнее время появилось много истеричных публикаций на этот счёт.
Напомним, что ранее в российском МИД отреагировали на скандальную статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованную главным редактором итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари. Мария Захарова посоветовала главреду газеты перестать заискивать перед политиками-русофобами.
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