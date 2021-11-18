Пресс-секретарь Кремля раскритиковал "истеричные" публикации о гибридных войнах России

Москва не ведёт никаких гибридных войн. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние публикации в европейских СМИ. Зарубежным коллегам стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, считает он.

"Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", — сказал представитель Кремля, добавив, что в европейской прессе в последнее время появилось много истеричных публикаций на этот счёт.