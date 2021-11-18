Песков призвал не ориентироваться на слова аналитиков о переделах добычи у "Газпрома"
Представитель Кремля отметил, что российская компания поставляла и поставляет ровно столько, сколько у неё покупают.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Не стоит ориентироваться на утверждения аналитиков о том, что "Газпром" якобы уже достиг предельных значений по уровню добычи газа, за информацией необходимо обращаться в саму компанию. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надёжная информация от первоисточника", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков отметил, что "Газпром" поставлял и поставляет в Европу ровно столько газа, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий действующих контрактов.
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