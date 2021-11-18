НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков призвал не ориентироваться на слова аналитиков о переделах добычи у "Газпрома"

Представитель Кремля отметил, что российская компания поставляла и поставляет ровно столько, сколько у неё покупают.

18 ноября, 10:09

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Не стоит ориентироваться на утверждения аналитиков о том, что "Газпром" якобы уже достиг предельных значений по уровню добычи газа, за информацией необходимо обращаться в саму компанию. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надёжная информация от первоисточника", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков призвал набраться терпения после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

Песков призвал набраться терпения после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

Песков отметил, что "Газпром" поставлял и поставляет в Европу ровно столько газа, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий действующих контрактов.

Ранее Лайф рассказывал, что немецкий бизнес надеется на независимую экспертизу "Северного потока – 2". По мнению главы OAOEV Оливера Хермеса, абсолютно невыгодно по политическим причинам откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1