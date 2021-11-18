Песков призвал не ориентироваться на слова аналитиков о переделах добычи у "Газпрома"

Не стоит ориентироваться на утверждения аналитиков о том, что "Газпром" якобы уже достиг предельных значений по уровню добычи газа, за информацией необходимо обращаться в саму компанию. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром". Это самая надёжная информация от первоисточника", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что "Газпром" поставлял и поставляет в Европу ровно столько газа, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий действующих контрактов.