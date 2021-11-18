Песков ответил на вопрос об испытаниях антиковидного препарата Pfizer в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Министерство здравоохранения РФ за комментариями по поводу проведения в России испытаний препарата для профилактики коронавируса от американской фармацевтической компании Pfizer.

"Это в Минздрав вопрос, это не к Администрации Президента РФ. Мы не занимаемся [тестированием] и сертификацией лекарственных препаратов", — сказал Песков журналистам.