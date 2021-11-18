Песков ответил на вопрос об испытаниях антиковидного препарата Pfizer в России
Представитель Кремля подчеркнул, что Администрация Президента РФ не занимается тестированием и сертификацией лекарств.
Фото © Facebook / Pfizer
Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Министерство здравоохранения РФ за комментариями по поводу проведения в России испытаний препарата для профилактики коронавируса от американской фармацевтической компании Pfizer.
"Это в Минздрав вопрос, это не к Администрации Президента РФ. Мы не занимаемся [тестированием] и сертификацией лекарственных препаратов", — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее сообщалось, что Росздравнадзор разрешил американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавируса. Всего в исследованиях примет участие 90 человек, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.
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