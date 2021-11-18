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Песков ответил на вопрос об испытаниях антиковидного препарата Pfizer в России

Представитель Кремля подчеркнул, что Администрация Президента РФ не занимается тестированием и сертификацией лекарств.

18 ноября, 10:14

Фото © Facebook / Pfizer

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Министерство здравоохранения РФ за комментариями по поводу проведения в России испытаний препарата для профилактики коронавируса от американской фармацевтической компании Pfizer.

"Это в Минздрав вопрос, это не к Администрации Президента РФ. Мы не занимаемся [тестированием] и сертификацией лекарственных препаратов", — сказал Песков журналистам.

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Напомним, ранее сообщалось, что Росздравнадзор разрешил американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавируса. Всего в исследованиях примет участие 90 человек, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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