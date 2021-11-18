СМИ: Черевченко вернётся на пост главного тренера "Химок" спустя почти месяц после отставки

Игорь Черевченко станет главным тренером подмосковных "Химок" спустя месяц после того, как покинул клуб. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

Никаких подробностей возможного назначения Черевченко издание не сообщает. При этом тренер покинул "Химки" 25 октября. С тех пор командой руководит Игорь Ющенко, который до этого был наставником второй команды, выступающей в ФНЛ-2.