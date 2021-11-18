СМИ: Черевченко вернётся на пост главного тренера "Химок" спустя почти месяц после отставки
Пока что действиями футболистов подмосковной команды руководит Игорь Ющенко, который до этого управлял второй командой.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Игорь Черевченко станет главным тренером подмосковных "Химок" спустя месяц после того, как покинул клуб. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Никаких подробностей возможного назначения Черевченко издание не сообщает. При этом тренер покинул "Химки" 25 октября. С тех пор командой руководит Игорь Ющенко, который до этого был наставником второй команды, выступающей в ФНЛ-2.
Добавим, что на данный момент "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.
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