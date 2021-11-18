Набиуллина: Рост ключевой ставки не противоречит доступности ипотеки
Сейчас ставки по ипотечным кредитам немного выше показателей, которые были во время действия льготной программы, отметила глава ЦБ.
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в стране. В ходе выступления в Госдуме она отметила, что данная мера сдерживает рост ипотечных ставок.
"Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики, которое сейчас необходимо для борьбы с инфляцией и которое мы проводим. Наоборот, ужесточение политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции", — сообщила Набиуллина.
По её словам, в настоящий момент ставки по ипотечным кредитам немного выше показателей, которые были во время действия льготной программы. При этом они выросли намного меньше, чем ключевая ставка, достигшая 7,5% годовых.
"Долгосрочные ставки определяются в первую очередь ожиданиями банков по будущей инфляции, а не значением ключевой ставки сегодня. Банки понимают, что мы будем возвращать инфляцию к цели, и именно на это ориентируются, формируя свою процентную политику по долгосрочным кредитам", — подчеркнула глава регулятора.
Ранее Лайф писал, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё. За год это уже третий рост тарифа от Сбера. Кстати, кредитов на строительство своего дома и дачи это тоже касается.
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