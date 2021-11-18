Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Европейский союз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передаёт телеграм-канал "Пул первого".

"Европейский союз создаёт гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берём на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договорённостям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", — рассказала Эйсмонт.

Она также сообщила, что Белоруссия уже начала выполнять свои обещания, "притом что со стороны ЕС пока не выполнено ни одного обязательства", Брюссель даже "пока не приступил к переговорам на уровне экспертов", о чём договаривались Лукашенко и Меркель во время второго разговора. Эйсмонт подчеркнула, что сегодня на территории Белоруссии находится примерно семь тысяч беженцев, из них две тысячи человек — в стихийном лагере у границы.

В первый раз президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая со своего поста канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры по телефону 15 ноября. Беседа продлилась почти час. Политики обсуждали ситуацию с мигрантами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. А 17 ноября произошёл второй за неделю разговор Лукашенко и Меркель.