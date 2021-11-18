Госдума в I чтении приняла проект закона о новых условиях премирования госслужащих

Отмечается, что изменения позволят рассматривать выдачу премий не только в качестве поощрений за отдельные задания, но и в целом за добросовестное исполнение обязанностей.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Правительства РФ, который корректирует условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.

Так, документ предлагает "придать универсальное значение премии", которую выплачивают госслужащим. Такие изменения хотят ввести для того, чтобы вознаграждение рассматривалось не только в качестве поощрения за выполнение отдельных задач, но и в целом за добросовестный труд. Согласно действующей норме, премии госслужащие получают "за выполнение особо важных и сложных заданий", новая формулировка позволяет назначать их в том числе за выполнение указанных заданий.

Инициативой также предлагается установить полномочия кабмина "по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы". В сопроводительных документах отмечается, что законопроект и подготовленные для его развития проекты указов президента РФ будут исполнены за счёт ассигнований федерального бюджета, которые были получены, в частности, за счёт оптимизации структуры и сокращения численности госслужащих.

Совершенствование системы оплаты труда госслужащих планируется в два этапа. Первый намерены начать с 1 января 2022 года в отношении центральных аппаратов федеральных государственных органов, а второй — с 1 января 2023 года в отношении территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, представительств России и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.