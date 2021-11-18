Госдума освободила от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже квартир

Государственная дума РФ приняла закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже жилья вне зависимости от времени владения, с условием покупки нового в целях улучшения жилищных условий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется всё большая жилплощадь. Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жильё", — сказал спикер Думы Вячеслав Володин.

Как рассчитывают парламентарии, принятые сегодня, 18 ноября, поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать более комфортное жильё.

Общая площадь нового жилья должна превышать размеры проданной, а кадастровая стоимость приобретённой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей.