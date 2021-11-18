Мигранты в белорусском логистическом центре устроили давку из-за раздачи тёплых вещей
Ранее стало известно, что беженцев начнут вакцинировать от коронавируса. Уже выявлен один инфицированный иностранец.
Скриншот видео © ТРК "Звезда"
Давка из-за тёплых вещей в белорусском логистическом центре. Видео © ТРК "Звезда"
В логистическом центре у белорусско-польской границы мигранты устроили давку из-за гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Несмотря на то что беженцев разместили в тёплом помещении, они побежали в толпу, чтобы получить одежду. На кадрах, снятых журналистами, видно, как мальчик достаёт из пакета дублёнку, которую ему удалось вырвать в противостоянии с соотечественниками.
"Это всё было ради тёплой куртки. Вот эта давка сейчас происходила из-за тёплых вещей. Люди сейчас находятся в тёплом помещении, несмотря на это, началась куча-мала, чтобы получить очередные тёплые вещи", — объяснил корреспондент.
Ранее Лайф писал, что мигрантов на белорусско-польской границе начнут прививать от ковида. Среди беженцев уже выявлен один заразившийся инфекцией. Уточняется, что вакцинировать иностранцев будут китайским препаратом "Синофарм".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
Комментариев: 1
Косячат поляки, спровоцировали миграционный кризис они что бы манипулировать ЕС и иметь козыри в вопросе по штарфам которые на Польшу наложил ЕС , а обвиняют в Лукашенко..