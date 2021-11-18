Мигранты в белорусском логистическом центре устроили давку из-за раздачи тёплых вещей

Давка из-за тёплых вещей в белорусском логистическом центре. Видео © ТРК "Звезда"

В логистическом центре у белорусско-польской границы мигранты устроили давку из-за гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Несмотря на то что беженцев разместили в тёплом помещении, они побежали в толпу, чтобы получить одежду. На кадрах, снятых журналистами, видно, как мальчик достаёт из пакета дублёнку, которую ему удалось вырвать в противостоянии с соотечественниками.

"Это всё было ради тёплой куртки. Вот эта давка сейчас происходила из-за тёплых вещей. Люди сейчас находятся в тёплом помещении, несмотря на это, началась куча-мала, чтобы получить очередные тёплые вещи", — объяснил корреспондент.