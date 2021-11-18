Великобритания отправит роту инженерных войск на белорусско-польскую границу
Как сообщил министр обороны Польши Блащак, военнослужащие займутся починкой временного ограждения и поддержкой дорожного сообщения вдоль ограды.
Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader
На границу Польши с Белоруссией будет направлена рота инженерных войск из Великобритании. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак после встречи со своим коллегой Беном Уоллесом, передаёт РИА "Новости".
Как рассказал Блащак, в ходе последней встречи в Брюсселе Уоллес спросил у него, как Великобритания может поддержать Польшу, которая на тот момент находилась под гибридной атакой. Тогда появилось предложение об отправке роты солдат инженерных войск в помощь польским сапёрам. И уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в республику, несколько дней провела у границы с Белоруссией.
"И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать всё то, что мы построили на польско-белорусской границе, — это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", — подчеркнул министр обороны.
Кроме того, он выразил надежду, что в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это только возможно, начнёт службу вместе с польскими коллегами. По словам Блащака, они будут заниматься починкой временного ограждения на границе с Белоруссией и поддержкой дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ней.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
Комментариев: 1
ЕС и Великобритания образец толерантности и гуманности 😂😂 Вместо того что бы как-то проблему решать, они будут строить ограждения, нужно ведь думать о первоистоках проблемы почему беженцы бегут из своих стран, где кризис и разруху устроили нато и сша