Великобритания отправит роту инженерных войск на белорусско-польскую границу

На границу Польши с Белоруссией будет направлена рота инженерных войск из Великобритании. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак после встречи со своим коллегой Беном Уоллесом, передаёт РИА "Новости".

Как рассказал Блащак, в ходе последней встречи в Брюсселе Уоллес спросил у него, как Великобритания может поддержать Польшу, которая на тот момент находилась под гибридной атакой. Тогда появилось предложение об отправке роты солдат инженерных войск в помощь польским сапёрам. И уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в республику, несколько дней провела у границы с Белоруссией.

"И эффект был такой, что уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать всё то, что мы построили на польско-белорусской границе, — это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза", — подчеркнул министр обороны.

Кроме того, он выразил надежду, что в этом месяце рота британских солдат так быстро, как это только возможно, начнёт службу вместе с польскими коллегами. По словам Блащака, они будут заниматься починкой временного ограждения на границе с Белоруссией и поддержкой дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ней.