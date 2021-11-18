В Москве подросток после шутки одноклассников пригрозил им оружием

В Москве 13-летний школьник решил "отомстить" одноклассникам за шутку, прислав снимок ружья, и попал в поле зрения полиции. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что подросток общался с учениками в чате, где попросил их поделиться, что задали на дом. В ответ семиклассники решили подшутить и скинули несуществующие задания. Это разозлило мальчика: он отправил в чат фото с оружием, призвав ждать и отметив, что стёб надоел, и удалился из беседы.

Некоторые родители семиклассников контролируют происходящее в чате. Они обратили внимание на сообщение мальчика и рассказали о нём классному руководителю, которая обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что школьник таким образом пошутил, желая отомстить одноклассникам за розыгрыш.

Как стало известно Лайфу, мальчик недавно перевёлся в этот класс. У него особо не было конфликтов с учениками, кроме одной драки из-за бутылки воды. Также подросток не состоял на учёте. Проводится проверка, с мальчиком уже провели беседу.