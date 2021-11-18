Mash: Причиной смерти актёра из "Ночного дозора" Савочкина стали проблемы с печенью

Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин умер из-за проблем с печенью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что у артиста произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, уточняется, что Савочкин боролся с онкологией.

Напомним, о смерти актёра сообщила его подруга и блогер Алеся Казанцева. Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации артиста с болями в спине, однако его состояние не вызывало беспокойства, пациента даже якобы готовили к выписке. Савочкину было 58 лет.