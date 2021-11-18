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Mash: Причиной смерти актёра из "Ночного дозора" Савочкина стали проблемы с печенью

По данным журналистов, у артиста произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, он боролся с онкологией.

18 ноября, 12:38
<p>Игорь Савочкин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3732/foto/i2/531614/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Игорь Савочкин. Фото © Кино-театр.ру

Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин умер из-за проблем с печенью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что у артиста произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, уточняется, что Савочкин боролся с онкологией.

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Напомним, о смерти актёра сообщила его подруга и блогер Алеся Казанцева. Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации артиста с болями в спине, однако его состояние не вызывало беспокойства, пациента даже якобы готовили к выписке. Савочкину было 58 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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