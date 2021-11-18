Mash: Причиной смерти актёра из "Ночного дозора" Савочкина стали проблемы с печенью
По данным журналистов, у артиста произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, он боролся с онкологией.
Игорь Савочкин. Фото © Кино-театр.ру
Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин умер из-за проблем с печенью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.
Отмечается, что у артиста произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, уточняется, что Савочкин боролся с онкологией.
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Напомним, о смерти актёра сообщила его подруга и блогер Алеся Казанцева. Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации артиста с болями в спине, однако его состояние не вызывало беспокойства, пациента даже якобы готовили к выписке. Савочкину было 58 лет.
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