В реанимации ковид-госпиталя в Петербурге нет ни одного человека с прививкой

Городская Покровская больница в Санкт-Петербурге начала принимать больных с коронавирусом с первых дней пандемии и до сих пор остаётся сплошной красной зоной. В реанимации бывшего хирургического отделения стоит девять коек и все заняты тяжёлыми пациентами, как и в двух других реанимационных блоках. По словам старшей сестры отделения Юлии Сердцевой, у них только непривитые больные, те же, кто вакцинировался, до них не доходят.

"Очень беспокоит, что много непривитых, привитые до нас не доходят, лечатся на отделениях и выписываются домой. Из наших девяти больных — ни одного привитого. Все тяжёлые, все с пневмонией", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Сами врачи тоже находятся в сложной ситуации, ведь даже если человека удаётся спасти, неизвестно, как его иммунная система отреагирует на перенесённое тяжёлое заболевание. Весь персонал отделения трудится почти без выходных и праздников, круглосуточно и в душных СИЗ. Сейчас, когда на улице холодно, проще, но летом, в 30-градусную жару, работали как в резиновых матрасах, а из костюмов после смены приходилось буквально выливать воду.

"За почти два года наши познания о CoViD-19 очень сильно изменились. Мы теперь понимаем, как протекает заболевание, научились лечить, сейчас более-менее стал понятен патогенез, есть лекарства, мы знаем, как поражаются лёгкие. Но всё невозможно познать", — признался заместитель главного врача по хирургии Геннадий Накопия.

По его словам, медики до сих пор не понимают, почему у одного пациента поражение лёгких достигает 90%, а у другого — 15–20%. А также почему порой выживает тот, у кого было почти максимальное поражение органов. Однако даже в этой больнице вытягивали пациентов и с 95% поражения, и после цитокинового шторма, и после тяжелейших операций, признался Накопия.

Газета также рассказывает о двух пациентках, находящихся в инфекционном отделении. 50-летняя Ирина долго пыталась бороться сама, похудела до 45 килограммов, но температура остаётся на уровне 39 градусов. При этом минувшей зимой от ковида у неё умер отец и еле выжила мама, но даже это не заставило женщину привиться. По её словам, она рассчитывала на свой организм, ведь до этого ни разу не делала прививок от гриппа или пневмонии, занималась спортом и не думала, что всё обернётся именно так.

Другой девушке, Наде, всего 24 года. КТ показала двустороннюю пневмонию с жидкостью в лёгком. В госпиталь её привезли на скорой, температура у пациентки то падала, то снова поднималась. При этом она в декрете, но страшная инфекция не обошла стороной ни её мужа, ни полуторагодовалую дочь.

Старшая сестра реанимационного отделения Юлия Сердцева заметила, что все врачи видят, насколько тяжело болеют непривитые, поэтому сотрудники больницы все вакцинированы.