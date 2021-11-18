Пожилую пациентку ковидного госпиталя в Новосибирске морили голодом и привязывали к кровати

В Новосибирске персонал ковидной больницы жестоко обращался с пожилой пациенткой, страдающей диабетом. Как утверждает дочка пострадавшей, медики грубо относились к женщине и даже привязывали её к кушетке, а также не давали воду и еду.

"Чтобы её было меньше слышно, персонал накрывал маму с головой", — приводит телеграм-канал АСТ-54 Black рассказ дочери 61-летней пациентки.

По её словам, в результате такого "лечения" у женщины загноилась рана, оставшаяся после ампутации пальца на ноге. Кроме того, по всему телу пенсионерки были ссадины и ушибы. В итоге родственники забрали пострадавшую домой.

Последствия пребывания пациентки в ковидном госпитале. Фото © Telegram / АСТ-54 Black

Шокирующей историей уже заинтересовались СК и прокуратура, которые начали проверки в медицинском учреждении. К слову, речь идёт о новосибирской ГКБ № 25.

"В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области.