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Пожилую пациентку ковидного госпиталя в Новосибирске морили голодом и привязывали к кровати

В результате такого "лечения" у женщины остались многочисленные синяки и ссадины. Шокирующей историей уже заинтересовались СК и прокуратура, начаты проверки.

18 ноября, 12:23

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В Новосибирске персонал ковидной больницы жестоко обращался с пожилой пациенткой, страдающей диабетом. Как утверждает дочка пострадавшей, медики грубо относились к женщине и даже привязывали её к кушетке, а также не давали воду и еду.

"Чтобы её было меньше слышно, персонал накрывал маму с головой", — приводит телеграм-канал АСТ-54 Black рассказ дочери 61-летней пациентки.

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По её словам, в результате такого "лечения" у женщины загноилась рана, оставшаяся после ампутации пальца на ноге. Кроме того, по всему телу пенсионерки были ссадины и ушибы. В итоге родственники забрали пострадавшую домой.

Последствия пребывания пациентки в ковидном госпитале. Фото © Telegram / АСТ-54 Black

Последствия пребывания пациентки в ковидном госпитале. Фото © Telegram / АСТ-54 Black

Шокирующей историей уже заинтересовались СК и прокуратура, которые начали проверки в медицинском учреждении. К слову, речь идёт о новосибирской ГКБ № 25.

"В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области пациент с ковидом умер после осмотра фельдшером на улице. Дочь погибшего уточнила, что не обвиняет медика в смерти отца. Однако, по её мнению, качественная медицинская помощь могла бы увеличить шансы на спасение жизни.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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