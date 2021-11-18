Умер актёр из "Ночного дозора" и "Громовых" Игорь Савочкин

Российский актёр театра и кино Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни. Об утрате сообщила на своей странице в "Фейсбуке" блогер и подруга Савочкина Алеся Казанцева. Причина смерти пока не известна. Несколько дней назад появились сообщения о госпитализации актёра с болями в спине, однако его состояние не вызывало беспокойства, пациента даже якобы готовили к выписке.

"Вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актёра", — написала Казанцева.

Игорь Савочкин родился в Саратовской области, занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева, но профессиональной актёрской карьерой заинтересовался не сразу. Сперва он выпустился из Саратовского института механизации сельского хозяйства, а тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова он окончил уже в начале 1990-х.

Савочкин, переехав в Москву, работал в театре "На досках" Сергея Кургиняна и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцибашевa, снимался в кино. Среди его самых известных проектов — "Ночной дозор", "Дом", "Любовь под прикрытием", "Кука". Савочкин также снимался в "Громовых" и в сериале "Диверсант-2: Конец войны".