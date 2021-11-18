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Наследства Армена Джигарханяна не хватило даже на могильный памятник

Пасынок народного артиста обвинил его бывшую жену в том, что она разорила актёра.

18 ноября, 06:29

Кадры из видео © YouTube / "Пусть говорят", фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пасынок Джигарханяна Степан узнал о том, что именно осталось семье в наследство от актёра, только через полгода после его смерти. Выяснилось, что в собственности у народного артиста СССР была только однокомнатная квартира за МКАД и пять банковских счетов, деньги с которых были сняты. Только на одной карте было две тысячи рублей, а на другой — несколько пенсий Армена Борисовича.

Степан Джигарханян. Фото © Instagram / st_jigar

Степан Джигарханян. Фото © Instagram / st_jigar

Степан Джигарханян сообщил, что эти средства не перекрывают даже расходов на похороны. В эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале он предположил, что за разорением актёра стоит его последняя жена, Виталина Цымбалюк-Романовская.

Армен Борисович слил Виталину в самый выгодный для неё момент. После этого его здоровье стало резко ухудшаться. Все эти 18 госпитализаций, частные клиники, доктора, памятники и похороны… она бы пошла по миру! И сейчас бы плакалась

Степан Джигарханян

Сам Степан — бизнесмен и недостатка в финансах не испытывает. Мужчина оплачивал похороны отчима и готов помогать своей маме — Татьяне Власовой. Тем не менее он требует справедливости и хочет выяснить, верны ли его предположения, пишет Starhit.

Как он ушёл

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

За несколько лет до смерти здоровье Армена Борисовича стало давать сбои. В апреле 2018 года актёра привезли в одну из московских клиник с инфарктом, он находился в коме. Позже, восстановившись, артист вернулся к репетициям в театре. После этого было ещё несколько госпитализаций. Среди предположений врачей были гипертонический криз и неврология, но серьёзных заболеваний так и не выявили. В шесть утра 14 ноября 2020-го его сердце остановилось.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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