Алёна Апина пришла в ярость от работы оператора НТВ, когда увидела себя в эфире

Апина участвовала в съёмках очередного выпуска шоу "Суперстар" на НТВ. Она пошла навстречу продюсерам программы: когда её попросили переснять интервью, 57-летняя артистка хоть и не была готова, но всё-таки согласилась. Поэтому приехала на передачу вскоре после процедуры омоложения.

Каким надо быть криворуким оператором, чтобы умудриться так снять. У меня лицо простой русской женщины, а здесь… Потом фотографии прислали… Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то! Алёна Апина

Кадры из видео © YouTube / НТВ

Из-за мезотерапии лицо певицы опухло и покрылось синяками. Артистка до сих пор уверена, что это не проблема, если снимать с удачного ракурса. Впрочем, само выступление Алёны с песней "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti, по всей видимости, операторы старались снять так, чтобы скрыть недостатки исполнительницы. Но дело в том, что их метод также пришёлся Апиной не по душе. По словам певицы, снято всё было просто ужасно: в центре внимания не она, а подтанцовка. В выражениях звезда себя не сдерживала.

Я согласна с очень большим количеством людей, которым эфир не понравился. Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые задницы гимнасток — девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твоё плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать Алёна Апина

Фото © Instagram / neapina