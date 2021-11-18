Житель Ростова чуть не убил 10-месячную дочь, бросив головой о стену
Всё произошло в разгар пьяной ссоры с сожительницей. Молодого человека уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Ростова-на-Дону, будучи пьяным, чуть не убил свою десятимесячную дочь, бросив её в бетонную стену во время ссоры с 18-летней сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
"По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемый, находясь по месту своего проживания, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта со своей 18-летней сожительницей выхватил из её рук их совместную 10-месячную дочь и с силой бросил головой о бетонную стену", — говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что в отношении 24-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", его уже задержали. Сейчас решается вопрос о его аресте.
По данным СК, девочку после случившегося доставили в клиническую больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Как передаёт портал 161.ru, у малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылка.
Ранее Лайф рассказывал, что суд арестовал жителя Оренбуржья, убившего жену и трёхлетнюю дочь. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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