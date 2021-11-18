В Петербурге нашли вторую сумку с частями тела расчленённого сыном пенсионера
Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Убийство", наследник погибшего задержан.
Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
В петербургской реке Смоленке обнаружили вторую сумку с частями тела 66-летнего Александра Генералова. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что в бауле находились недостающие части трупа, которых не было в первой сумке.
Напомним, 16 ноября в Петербурге сумку с частями тела человека нашли рабочие, которые трудились у набережной реки Смоленки, возле дома № 30 по улице Кораблестроителей. Клетчатая сумка была привязана к тележке. Позднее в сумке с частями тела человека обнаружили паспорт на имя 66-летнего жителя Северной столицы Александра Ивановича Генералова. Несколько дней назад дочь пожилого мужчины сообщила о его исчезновении. По подозрению в убийстве задержали сына мужчины.
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