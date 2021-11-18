Новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ковида
Однако музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть по ТВ и в Сети.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Кремль отменил праздничные новогодние представления для детей из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами Президента РФ Елену Крылову.
Также отменили и Всероссийскую кремлёвскую ёлку, которая традиционно проводится в конце декабря.
"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения CoViD-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет", — рассказала Крылова.
Новогоднее представление отменяется уже второй год подряд. Однако музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть по ТВ и онлайн. Главный герой спектакля — 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю ёлку в Кремле и добивается цели с помощью друзей, успешно преодолевая возникающие трудности.
В последние месяцы мероприятия в Кремле проводятся в формате CoViD free. Для их посещения помимо билета требуется QR-код. Дети до 13 лет проходят на концерт только по билету, но со взрослым, у которого есть свидетельство о прохождении вакцинации, либо справка о перенесённом в последние шесть месяцев коронавирусе.
Ранее Лайф сообщал, что в России стартовала предновогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний". Письма могут отправлять дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также взрослые в возрасте старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
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