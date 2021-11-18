Новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ковида

Кремль отменил праздничные новогодние представления для детей из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами Президента РФ Елену Крылову.

Также отменили и Всероссийскую кремлёвскую ёлку, которая традиционно проводится в конце декабря.

"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения CoViD-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет", — рассказала Крылова.

Новогоднее представление отменяется уже второй год подряд. Однако музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть по ТВ и онлайн. Главный герой спектакля — 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю ёлку в Кремле и добивается цели с помощью друзей, успешно преодолевая возникающие трудности.

В последние месяцы мероприятия в Кремле проводятся в формате CoViD free. Для их посещения помимо билета требуется QR-код. Дети до 13 лет проходят на концерт только по билету, но со взрослым, у которого есть свидетельство о прохождении вакцинации, либо справка о перенесённом в последние шесть месяцев коронавирусе.