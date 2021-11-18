Матч РПЛ "Крылья Советов" – "Урал" начнётся с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

Матч 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Урал" начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке самарцев Денисе Ковбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев".

Кроме того, в клубе пообещали помогать семье футболиста в дальнейшем, а также оказать помощь в организации похорон игрока.