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Матч РПЛ "Крылья Советов" – "Урал" начнётся с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

Бывший игрок самарской команды ушёл из жизни утром 18 ноября в возрасте 42 лет. За клуб с берегов Волги он провёл 260 встреч.

18 ноября, 11:39

Фото © ФК "Крылья Советов" Самара

Матч 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Урал" начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке самарцев Денисе Ковбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев".

Кроме того, в клубе пообещали помогать семье футболиста в дальнейшем, а также оказать помощь в организации похорон игрока.

"Играл на пределе возможностей": Гаджиев выразил соболезнования семье умершего экс-футболиста "Крыльев" Ковбы

"Играл на пределе возможностей": Гаджиев выразил соболезнования семье умершего экс-футболиста "Крыльев" Ковбы

Ранее Лайф сообщал, что бывший футболист "Химок" и самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба умер на 43-м году жизни. Неделю назад стало известно, что игрок находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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