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Александр Емельяненко вернётся в октагон 27 ноября на турнире в Сыктывкаре

В своём последнем бою он встречался с блогером Артёмом Тарасовым и сумел одержать победу.

18 ноября, 10:35
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Звезда ММА Александр Емельяненко вернётся в октагон на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре, где он заменит Вячеслава Василевского и сразится с бразильцем Марсио Сантосом. Об этом Sport24 рассказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

"Вчера позвонил Камил Гаджиев, сказал, что Вячеслав Василевский вынужден сняться с боя против Марсио Сантоса. Поступило предложение Александру выйти против бразильца. Мы подумали, что это хорошая проверка, поэтому, утвердив условия, согласились", — заявил Бостанов.

"От этого вы ещё долго не отмоетесь": Как бой Емельяненко — Тарасов вызвал сплошное разочарование

"От этого вы ещё долго не отмоетесь": Как бой Емельяненко — Тарасов вызвал сплошное разочарование

Добавим, что свой последний поединок Александр Емельяненко провёл против блогера-бойца Артёма Тарасова и одержал победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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