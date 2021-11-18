Александр Емельяненко вернётся в октагон 27 ноября на турнире в Сыктывкаре

Звезда ММА Александр Емельяненко вернётся в октагон на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре, где он заменит Вячеслава Василевского и сразится с бразильцем Марсио Сантосом. Об этом Sport24 рассказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

"Вчера позвонил Камил Гаджиев, сказал, что Вячеслав Василевский вынужден сняться с боя против Марсио Сантоса. Поступило предложение Александру выйти против бразильца. Мы подумали, что это хорошая проверка, поэтому, утвердив условия, согласились", — заявил Бостанов.