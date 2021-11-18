Семья беженцев из пяти человек попала в польскую больницу после штурма границы

Семья беженцев из пяти человек попала в больницу после массовой попытки штурма белорусско-польской границы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По её словам, накануне вечером произошла крупнейшая попытка силового пересечения границы. Так, с территории Белоруссии собралась группа из около 500 человек и начался штурм. При этом, как пояснила Михальская, примерно 200 мигрантам удалось на несколько десятков метров пройти в Польшу, но их сдержали полицейские и военные.

"В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья — женщина, мужчина и трое детей в возрасте девяти, восьми и семи лет", — отметила представитель Пограничной стражи Польши.

Она добавила, что пострадавшие в целом чувствуют себя хорошо. Однако женщине проводят диагностику, так как она жалуется на боль в животе.

Ранее Лайф сообщал, что около 300 беженцев намерены покинуть стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Люди собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря. Предполагается, что они проследуют к логистическому центру.