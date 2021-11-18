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Семья беженцев из пяти человек попала в польскую больницу после штурма границы

Накануне вечером группа примерно из 500 мигрантов пыталась прорваться на территорию ЕС. Однако их действия были пресечены полицейскими и военными.

18 ноября, 11:37

Фото © LIFE

Семья беженцев из пяти человек попала в больницу после массовой попытки штурма белорусско-польской границы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По её словам, накануне вечером произошла крупнейшая попытка силового пересечения границы. Так, с территории Белоруссии собралась группа из около 500 человек и начался штурм. При этом, как пояснила Михальская, примерно 200 мигрантам удалось на несколько десятков метров пройти в Польшу, но их сдержали полицейские и военные.

"В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья — женщина, мужчина и трое детей в возрасте девяти, восьми и семи лет", — отметила представитель Пограничной стражи Польши.

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Она добавила, что пострадавшие в целом чувствуют себя хорошо. Однако женщине проводят диагностику, так как она жалуется на боль в животе.

Ранее Лайф сообщал, что около 300 беженцев намерены покинуть стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Люди собрали палатки, спальные мешки и отошли большой группой от лагеря. Предполагается, что они проследуют к логистическому центру.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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