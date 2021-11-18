Премьер Большого Денис Родькин признался, что сделал предложение возлюбленной

Премьер Большого театра Денис Родькин рассказал, что уже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — балерине Элеоноре Севенард, которая также известна родством со знаменитой Матильдой Кшесинской. В скором времени пара планирует сыграть свадьбу, рассказал артист в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия-1".

"Такое чувство, что мы с Элей всю жизнь вместе. И ни для мамы Эли, ни для моих родителей это не было удивительно. Такое чувство, что мы все друг с другом знакомы и что это было всю жизнь. Это ровно так же, как у меня с Большим театром: такое чувство, что я родился и был как-то связан с Большим театром. Такая же связь у меня с Элей в личных отношениях", — рассказал Родькин.

Он отметил, что не любит, когда по поводу свадьбы шумят, потому что это очень личное, "то, что ты в своём сердце сохраняешь на всю жизнь". По словам артиста балета, предложение возлюбленной он сделал, "как только её увидел", ведь как только они встретились, поняли, что им абсолютно комфортно и интересно вместе. Родькин добавил, что о свадьбе общественность, скорее всего, узнает в последнюю очередь.