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Умерший по возвращении из Египта топ-менеджер Мособлгаза отравился угарным газом

Проводятся химические исследования изъятых ранее продуктов питания и напитков. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам выяснят причины отравления остальных членов семьи.

18 ноября, 11:15
<p>Фото ©<a href="https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1629984/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СКР по Московской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Московской области

Заместитель генерального директора Мособлгаза Кирилл Егоров, чьё тело нашли 16 ноября в Подмосковье, по предварительным данным, отравился угарным газом. Возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

"Согласно полученным предварительным результатам, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведён дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котёл и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход", — говорится в релизе.

Отмечается, что правоохранители проводят химические исследования по изъятым ранее продуктам питания и напиткам, а также судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины отравления остальных членов семейства. Расследование находится на контроле у главы ГСУ СК РФ по Московской области Александра Старикова.

Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте

Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте

Напомним, тело заместителя гендиректора Мособлгаза было найдено в деревне Вахромеево. Рядом с ним в бессознательном состоянии обнаружили его супругу и двоих пятилетних детей. Их удалось спасти.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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