Умерший по возвращении из Египта топ-менеджер Мособлгаза отравился угарным газом

Заместитель генерального директора Мособлгаза Кирилл Егоров, чьё тело нашли 16 ноября в Подмосковье, по предварительным данным, отравился угарным газом. Возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

"Согласно полученным предварительным результатам, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведён дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котёл и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход", — говорится в релизе.

Отмечается, что правоохранители проводят химические исследования по изъятым ранее продуктам питания и напиткам, а также судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины отравления остальных членов семейства. Расследование находится на контроле у главы ГСУ СК РФ по Московской области Александра Старикова.